Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımıyla TED Çorlu Koleji Açılışı Gerçekleştirildi

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı daha sonra Çorlu TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı daha sonra Çorlu TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Dayanıklı, TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak birer konuşma yaptılar.

Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, "Bu yılın eğitimine başlamadık ama bugünkü TED Kolejinin açılış merasimi benim gönlümde 2021-2022 eğitim-öğretim açılışı gibi canlandı. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi okullarımızda bekliyoruz. 6 Eylül'de okullarımızın tamamı yüz yüze eğitime açılacaktır. Çocuklarımıza en iyi şartları sunmak için ilimize okullar açıyor, güçlendirme çalışmaları yapıyor, kütüphane ve laboratuarlar kuruyoruz. Öğrencilerimiz pandemi nedeni ile okullarından uzak kaldı. Öğrencilerimize tablet desteği, okullarımıza da internet desteği verdik. Resmi ve özel kurumlarda eğitim veren 11 bin 500 öğretmenimiz var. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında il genelinde okullarımızda 187 bin 522 öğrencimiz olacak. TED Kolejinde öğrencilere burs verilmesi eğitimde fırsat eşitliği sağlanması noktasında mutluluk verecek. TED bir marka. 92 yıllık tecrübesi, başarılı yöneticileri ve nitelikli öğretmenleri ile ilimizde yetenekli öğrenciler yetiştirecektir. Bu okulda emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Aldığımız tüm tedbirler öğrencilerimizin sağlığı içindir. "ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, okulu gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Açılış Törenine, Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Osman Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TED Çorlu Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Dayanıklı, TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim-Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.

Kaynak: Habermetre