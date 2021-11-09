Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımıyla Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'nın okullarda alınan tedbirlerle ilgili bir sunum gerçekleştirmesiyle başladı.

Ardından "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi ve bu proje kapsamında yapılan faaliyetler anlatıldı.

Ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Görevli Polis Memuru Caner Gedik, okullarımızda alınan trafik güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

Sonrasında Komiser Nersan Ersan okul güvenliği kapsamında alınan emniyet tedbirleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; "Gerek okullarımızda gerekse okul çevrelerinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Okul güvenliği denildiği zaman öğrencilerimizin güvenliğini esas alıyoruz. Onlar, bizim geleceğimizdir. Öğrenciler hepimizin evladıdır. Hepimiz, öğrencilerden kendimizi sorumlu tutuyoruz. Onun için onların güvenlikleri bizim açımızdan çok önemlidir. Okul çevresinde öğrencilerimize zararı olabilecek kişilerle mücadele ediyoruz ama sizlerde gerek okul idaresi olarak gerek okul aile birliği olarak hatta veliler olarak bizim göremediğimiz, duyamadığımız bir şeyler varsa bize söylemenizi bekliyoruz. " dedi.

Ardından Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul aile birliği başkanlarının sorularını yanıtladılar.

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