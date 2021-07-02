Vali Aziz Yıldırım İlk Seferini Yapan Deniz Otobüsünü Uğurladı

Vali Aziz Yıldırım; Tekirdağ Marmara Adası ve Avşa adası arasında ilk seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait hızlı deniz otobüsünü ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım; Tekirdağ Marmara Adası ve Avşa adası arasında ilk seferini düzenleyecek olan İstanbul Deniz Otobüsleri'ne (İDO) ait hızlı deniz otobüsünü ziyaret etti. Yolculara kaptan köşkünden seslenen Vali Yıldırım; "Ben Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım. İDO'nun düzenlemiş olduğu Marmara Adası'na ve oradan da Avşa Adası'na gidecek olan bu ilk seferimizde, sizlere ilimizden hem merhaba diyor, hem de hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah eylülün 15'ine kadar devam edecek olan bu seferlerde, sizleri ilimizde görmekten ve buradan gerek Marmara Adası'na, gerek ise Avşa Adası'na ulaştırmaktan çok büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. İnşallah hiçbir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum, böyle ümit ediyorum. Çünkü; tecrübeli arkadaşlarım sizlere refakat etmekteler. Yine de herhangi bir sorun olursa hem Valiliğimiz, hem Valiliğimiz'e bağlı olarak bütün kurumlarımız ile sizlerin hizmetinizde olduğumuzu söylemeyi bir borç biliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyor, sizleri bir kez daha görmeyi ümit ediyorum. Sağlıcakla kalın. " Dedi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar ve İDO Genel Müdürü Murat Orhan eşlik etti.

Kaynak: Habermetre