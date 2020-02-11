Vali Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

11.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:06

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Van'da yaşanan çığ felaketi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ve rejim unsurlarınca İdlib'de şehit edilen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, bu olumsuzlukların birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"İdlib'te bulunan askerlerimizin rejim güçleri tarafından alçakca şehit edilmesi, Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, jandarmamıza, itfaiye görevlilerimize, korucularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu gibi olaylar karşısında her zaman yekvücut olan milletimiz, inşallah bu dönemi de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, TBMM'mizin güçlü duruşuyla, milli birlik ve dayanışma şuuruyla atlatacaktır, buna olan inancım tamdır.

Allah daha büyük felaketlerden devletimizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin."

Kaynak: AA