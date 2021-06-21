Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı
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Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı
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Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla yapılan ve içerisinde 500 civarında kitap bulunan Z Kütüphane açılışına katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Ortaokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla yapılan ve içerisinde 500 civarında kitap bulunan Z Kütüphane açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım; "Bugünün şartlarında bilgiye ulaşmak kolay ama elinizde uygun araçlarınız varsa bilgiye ulaşmak mümkün. Eskiden kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın en mutlak yöntemi idi. Bugün milyonlarca kitaba, milyonlarca dökümana, her konu hakkındaki bilgiye cebinizdeki akıllı telefonlardan erişmeniz mümkün oluyor. Bugünün kütüphaneleri belki hacim olarak küçük ama içine girdiğinizde uygun donanımlarla da donatıldığı için çok rahatlıkla daha fazla bilgiye ulaşabilmenin mümkün olduğu bir alan.

Üstüne üstlük bilgisayarlarda Z kütüphanelerde dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelere de erişmek mümkün. Bu kütüphaneler bazen milli kütüphaneler, devletlerin kütüphaneleri aynı zamanda üniversitelerin ve bilime hizmet eden vakıfların kütüphaneleri oluyor. Buradaki kütüphanelere de erişmek çok kolay ve bunlardaki bilgileri alarak kendimizi daha donanımlı hale getirmek de mümkün oluyor.

Bu Z kütüphanelerde gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz faydalanacaklar. Dünyaya daha hazır öğrencilerin buradan mezun olmasına vesile olacaktır. Bu Z kütüphanenin açılmasına vesile olan ve burada öğrencilerimize rehberlik edenlere teşekkür ediyorum. "

Kurdele kesiminin ardından kütüphane gezildi.

Ardından Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Çapa İç ve Diş Ticaret Sanayi Ltd. Şti. (20) ve Suart Yapı (10) tarafından Çerkezköy Kaymakamlığı'na hibe edilen toplam 30 adet tablet öğrencilere dağıtıldı.

Açılış ve Tablet Dağıtım Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çapa İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Çakar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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