Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Gazi Polis Merkezi Amirliği'ni Ziyaret Etti
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Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Gazi Polis Merkezi Amirliği'ni Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Gazi Polis Merkezi Amirliği'ni Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Jan. Yzb. Serkan Engin'den bilgi aldı.

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Jan. Yzb. Serkan Engin'den bilgi aldı.

Ardından Gazi Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek Çerkezköy İlçe Emniyet Müdür V. Ferhat Akın'dan bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ve Gazi Polis Merkezi Amirliği'ni Ziyaret Etti - Haberler
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