Vali Aziz Yıldırım MTN Plastik Firmasını Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında Çerkezköy Osb'de faaliyette bulunan, global markalara kalıp ve parça üreten MTN Plastik Firması'nı ziyaret etti.

MTN Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler tarafından karşılanan Vali Yıldırım, sonrasında fabriya geçerek Yönetim Kurulu Başkanı Güler'den fabrika hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru eşlik etti.

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