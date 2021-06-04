Vali Aziz Yıldırım, Asyaport Limanındaki X-Ray Hızlı Tarama Sisteminde İncelemelerde Bulundu

Asyaport Liman İşletmesi tarafından, limanda gümrük kontrollerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla en güncel teknolojilerle donatılmış olan NUCTECH marka FS6000 model X-Ray Hızlı Tarama Sistemi temin ederek Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat...

Asyaport Liman İşletmesi tarafından, limanda gümrük kontrollerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla en güncel teknolojilerle donatılmış olan NUCTECH marka FS6000 model X-Ray Hızlı Tarama Sistemi temin ederek Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün kullanımına sunulmuştur.

Ülkemizde sadece iki limanda bulunan bu cihazın üçüncüsü Asyaport Liman sahasında kurularak faaliyete başlamıştır. Asyaport Liman işletmesinin bu yatırımı sayesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele başta olmak üzere riskli olduğu değerlendirilen konteynerlerin çok daha hızlı bir şekilde taranması mümkün hale gelmiştir.

Vali Aziz Yıldırım, Asyaport Liman İşletmesi tarafından temin edilen X-Ray Hızlı Tarama Sistemi'ni inceleyerek Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş ve yetkililerden sistemin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Habermetre