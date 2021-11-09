Vali Aziz Yıldırım AB Modex-TR-Tekirdağ Saha Tatbikat Alanları'nı Ziyaret Ederek İncelemelerde Bulundu

TEKİRDAĞ (Habermetre) - AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından, muhtemel afet ve acil durumlarda, ülkede gelecek Uluslararası Arama Kurtarma ve Acil Yardım Ekiplerinin, ülkeye giriş prosedürleri, ulaşım imkanları ve zaman ölçümü, acil durumlara ortak müdahale, iletişim, haber leşme ve bilgi sistemlerinin kullanımı, kendi kendine yeterlilik ve ulusal ekiplerle birlikte çalışabilme kabiliyetleri, ekipler arası koordinasyon, eğitim, tatbikat ve deneyim kazanımı gibi konularda imkan ve kabiliyetlerini test etmek maksadıyla modül tatbikatları kapsamında 10-15 Kasım 2021 tarihlerinde Tekirdağ'da AB MODEX-TR-Tekirdağ Saha Tatbikatı gerçekleşecektir.

Vali Aziz Yıldırım, bu doğrultuda tatbikat alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililerden tatbikat hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, tatbikatta görevli personele başarılar diledi.

Vali Yıldırım'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, AFAD İl Müdürü Recep Erol eşlik etti.

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