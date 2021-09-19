Vali Aziz Yıldırım 19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Aziz Yıldırım 19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

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Vali Aziz Yıldırım 19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Gazi Derneklerini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Vali Yıldırım, Dernek Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz tarafından karşılandı.

Gazilerle bir süre sohbet eden Vali Yıldırım, Gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutladı ve sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Vali Yıldırım, Dernek Başkanı Deniz Uygun tarafından karşılandı.

Vali Yıldırım, burada da Gazilerimizle sohbet ederek Gazilerimizin sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Yıldırım, Gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlayarak şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diledi.

Ziyarete Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.

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Haber: Vali Aziz Yıldırım 19 Eylül Gaziler Günü Münasebetiyle Gazi Derneklerini Ziyaret Etti - Haberler
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