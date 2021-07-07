Vali Aziz Yıldırım 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanlarını Ziyaret Etti

Ülkemiz genelinde, Bakanlığımız'ca yürütülmekte olan tüm acil çağrı numaralarının tek numara olan "112 Acil Çağrı Numarası" altında toplanması çalışmaları kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi için 24 Çağrı Karşılama Personelinin ilimizde görevlendirilmesi yapılmış...

Ülkemiz genelinde, Bakanlığımız'ca yürütülmekte olan tüm acil çağrı numaralarının tek numara olan "112 Acil Çağrı Numarası" altında toplanması çalışmaları kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçirilmesi için 24 Çağrı Karşılama Personelinin ilimizde görevlendirilmesi yapılmış ve görevlendirilen bu personelin eğitimleri Bakanlığımız'ca gerçekleştirilmiştir. 07. 07. 2021 Çarşamba günü (bugün) saat 10: 00'dan itibaren faaliyete geçecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, 24 saat esasına göre hizmet verecektir. Tüm acil çağrılar tek numarada toplanarak, vatandaşlarımız her acil durum için farklı numara hatırlamak zorunda olmaktan kurtulacaktır. Bu kapsamda, acil durumlarda vatandaşlarımıza ve yaşanan olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmesi hedeflenmektedir. İlimizde görevlendirilen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret ederek yaptıkları işin önemini vurgulayan Vali Yıldırım; "Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı uğurlu olsun, yeni görevinizde başarılar diliyorum. " dedi. Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Murat Eren eşlik etti.

Kaynak: Habermetre