Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih'i Kabul Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih'i Kabul Etti

Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih'i Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Erol Ayyıldız, ilimiz genelinde faaliyet gösteren Vakıfbank Şubeleri'nde inceleme yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve beraberindeki banka üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Erol Ayyıldız, ilimiz genelinde faaliyet gösteren Vakıfbank Şubeleri'nde inceleme yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve beraberindeki banka üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Genel Müdür Üstünsalih ise, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve beraberindeki heyet Valilik binasından ayrıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Gülben Ergen Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Metin Oktay Caner Erkin Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih'i Kabul Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:33:09. #1.14#

title