Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih'i Kabul Etti

Vali Erol Ayyıldız, ilimiz genelinde faaliyet gösteren Vakıfbank Şubeleri'nde inceleme yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve beraberindeki banka üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Vali Erol Ayyıldız, ilimiz genelinde faaliyet gösteren Vakıfbank Şubeleri'nde inceleme yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve beraberindeki banka üst düzey yetkililerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Genel Müdür Üstünsalih ise, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Vakıfbank Genel Müdürü Üstünsalih ve beraberindeki heyet Valilik binasından ayrıldı.

Kaynak: Habermetre