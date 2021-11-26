Vali Ayyıldız, Kosova Milletvekili Enis Kervan ve Orkide Prizren Kadınlar Derneği Üyelerini Kabul Etti

Vali Erol Ayyıldız, bir dizi ziyarette bulunmak için ilimize gelen Kosova Milletvekili Enis Kervan, Orkide Prizren Kadınlar Derneği Üyeleri ile birlikte Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Vali Yardımcısı Salih Altun ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade'yi makamında kabul etti.

Kosova'nın Tarihi Başkenti Prizren'den gelen Kosova Milletvekili Enis Kervan ve Orkide Prizren Kadınlar Derneği üyelerini Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Ayyıldız, Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen derin bağların olduğunun altını çizdi.

Dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke arasında en üst düzeyde yaşandığını ifade eden Vali Ayyıldız, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak Türkiye için Kosova'nın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Kosova Milletvekili Enis Kervan ve Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan Eskişehir'de olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Orkide Kadınlar Derneği Başkanı Sevgi Kervan derneğin çalışmaları hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Ziyaretin ardından heyet diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.

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