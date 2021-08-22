Vali Ayyıldız, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti
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Vali Ayyıldız, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Vali Ayyıldız, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Şube Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Şube Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Ayyıldız, toplumu doğru bilgilendirme adına en büyük görevlerden birinin de basın mensuplarına düştüğünü söyledi. İnsanlara hızlı ve sağlıklı haber verme bilincini bünyesinde barındıran gazeteciliğin önemine dikkat çeken Vali Ayyıldız ziyaret esnasında şunları söyledi: "Öncelikle yerel basınımızı yaptığı güzel çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra internet gazeteciliği ile de ciddi bir ilerleme kaydeden basınımızın, geçmişten günümüze ilimizin ve ülkemizin gelişmesinde çok değerli katkıları olmuştur. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir.

Hepimizin ortak amacı Eskişehir'imizi bulunduğu yerden daha ileriye taşımaktır. Toplumun ihtiyaç duyduğu bilgileri en kısa zamanda ve en hızlı bir şekilde topluma ulaştırıyorsunuz. Toplumu bilgilendirmede, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesinde son derece hassas bir görevi yerine getiriyorsunuz. " şeklinde konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin en eski, en köklü kuruluşlardan biri olduğunu anımsatan Başkan Karaca ise, Eskişehir'deki yazılı ve görsel basının çok kaliteli olduğunu belirtti. İnsanların haber alma ve bilgilendirme hakkını nitelikli bir şekilde sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını açıklayan Başkan Karaca, Vali Ayyıldız'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek cemiyetin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri; Bülent Özyazıcı, Hakkı Sağlam, Muharrem Esen, Kemal Atlan ve Hakan Türktan da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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