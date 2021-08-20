Vali Ayyıldız, ESGROUP ve Kanal 26 Televizyonunu Ziyaret Etti

İlk olarak ESGROUP'u ziyaret eden Vali Erol Ayyıldız, ESGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş, Genel Koordinatör Ali Baş, ES TV Genel Yayın Yönetmeni, TRT Eskişehir Temsilcisi Mert Ergenç, Anadolu Gazetesi, Yenigün Gazetesi ve Sonhaber Gazetesi Yazı İşleri Müdürleri ile görüştü.

İlk olarak ESGROUP'u ziyaret eden Vali Erol Ayyıldız, ESGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş, Genel Koordinatör Ali Baş, ES TV Genel Yayın Yönetmeni, TRT Eskişehir Temsilcisi Mert Ergenç, Anadolu Gazetesi, Yenigün Gazetesi ve Sonhaber Gazetesi Yazı İşleri Müdürleri ile görüştü.

Sohbet havasında geçen ziyarette yerel basının önemine dikkat çeken Vali Ayyıldız, yerel basının; bölgenin ve bölgede yaşayan insanların her türlü sorununu ve bu sorunların karşısında üretilebilecek çözüm önerilerini gündeme getirdiğini, yerel yönetimle merkezi yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru haber alması yönünde bir emek ve çabanın sergilendiği gazetecilik mesleğinin günümüzün en dinamik ve fedakarlık isteyen mesleklerinin başında geldiğini ifade eden Vali Ayyıldız, basın çalışanlarının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden; halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğunu belirtti. Vali Ayyıldız, Eskişehir'in tanıtımında ve gelişiminde vermiş oldukları emekler ve destekleri nedeniyle ESGROUP yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Demirdaş ise yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Daha sonra Kanal 26'yı ziyaret eden Vali Ayyıldız, Televizyon kurucuları Yaşar Abacı, İlhan Yalçın, Murat Abacı ile Haber Koordinatörü Muharrem Esen ile bir araya geldi.

Ulusal ve uluslararası yaptığı yayınla ilimizi tüm dünyaya tanıtan Kanal 26 Televizyonunu, Eskişehir'in dünyaya açılan penceresi olarak değerlendiren Vali Ayyıldız, "Bu güzide kuruluşun sahiplerine ve çalışanlarına Eskişehir'in en iyi şekilde tanıtılmasına katkı sundukları için teşekkür ediyor, ilkeli ve tarafsız yayın yapan Kanal 26 Televizyonuna bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum. " dedi.

Nazik ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kanal 26 Televizyonu kurucuları Yaşar Abacı ve İlhan Yalçın ise, "Kurulduğumuz günden bugüne kadar vatan ve millet sevgisinden hiç taviz vermedik. Tarafsız bir şekilde, Eskişehir'in gözü ve kulağı olduk. İlklerin televizyonu olduk ve olmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre