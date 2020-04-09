Vali Ayyıldız'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü mesajı
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Erol Ayyıldız, İzmir, Polis, 3. Sayfa

Vali Ayyıldız'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü mesajı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü tebrik ederek bir kutlama mesajı yayımladı.

09.04.2020 23:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:05
Vali Ayyıldız'dan Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü mesajı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü tebrik ederek bir kutlama mesajı yayımladı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatının, 175. yılını tebrik etti. Vali Ayyıldız mesajında şu sözlere yer verdi:

"Milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatımızın 175. yılını en içten duygularımla kutlarım. Türk Polis Teşkilatı, her geçen gün gelişmekte ve sürekli kendisini yenilemektedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Her türlü fedakarlığı benliğine kazımış, her an göreve hazır, polis teşkilatımızın 175. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vatan uğruna şehit olmuş Emniyet Mensuplarımıza yüce Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken geride kalan ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

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