Vali Ayyıldız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğe davet etti
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Erol Ayyıldız, İzmir, Güncel

Vali Ayyıldız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğe davet etti

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasına, tüm İzmirli hemşehrilerinin katkı sunacağına inandığını belirtti.

31.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:36
Vali Ayyıldız,

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasına, tüm İzmirli hemşehrilerinin katkı sunacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasının başlattığını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kampanya yoğun ilgi gördü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, ülkenin yaşadığı bu zorlu sürecin hep birlikte aşılacağını belirtti. Kampanyaya İzmirlilerin katkı sunacağına inandığını ifade eden Ayyıldız, "İlimizde yardım kampanyasına destek olacak tüm bağışçılarımız ile İzmir'den ülkemize büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımızın bu duyarlılığa ve vefaya sahip hayır sahibi olduğunu biliyor, güzel İzmir'imizin güzel insanlarına saygılarımı sunuyorum" dedi.

İzmir Valiliği, vatandaşların tüm GSM operatörlerinden "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerini aktardı. Yardımda bulunulacak hesap numaraları ise şöyle:

T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745

IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi

IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi

IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi

IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi

IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30 - İZMİR

Kaynak: İHA

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