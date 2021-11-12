Eskişehir Valisi Ayyıldız, Beylikova ilçesini ziyaret etti

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Beylikova ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemeler yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Beylikova Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Ayyıldız, Kaymakam Mehmet Ali Atak'tan ilçenin eğitim, sağlık ve asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

İlçe halkının en önemli geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Atak, ilçede vatandaşların asayiş yönünden huzur ve güven içinde yaşadığını bildirdi. Kaymakam Atak, Vali Ayyıldız'ı Beylikova ilçesinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Vali Ayyıldız, Kaymakam Atak ve Beylikova İlçe Belediye Başkanı Özkan Alp ile birlikte Beylikova Belediyesinin tarım arazisinde kullanılmak üzere Eskişehir Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan tarım ekipmanlarının hizmeti sunulması amacıyla düzenlenen törene katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Ayyıldız, "Bu güzel eserlerin ve yapılacak işlerin ilçemize, köylümüze ve çiftçilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu araçların ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra beraberindekiler ile birlikte ilçe muhtarları ile toplantı gerçekleştiren Vali Ayyıldız, kendilerine iletilen istek ve taleplere en kısa sürede cevap verileceğini bildirdi.

Vali Ayyıldız ve beraberindekiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Beylikova'da, Beylikova Sulama ve Depolama Barajı içinde kalan tarım arazisi için gerçekleştirilen "Tohumlar Ekilecek Beylikova'da Tarım Gelişecek" adlı proje kapsamında 80 bin kilo arpa ve buğday tohumu hibe ekim törenine katıldı.

Beylikova sulama ve depolama sahasında su basım çalışmalarını ve 2. etap cazibeli sulama sisteminin yer altı su hattı çalışmalarını, Beylikova Millet Bahçesi Parkı'nı, Beylikova kapalı pazar yerini, Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesis çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayyıldız, Belediye Başkanı Alp, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Ayyıldız'a ziyaretlerinde; Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Özkan Alp, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve diğer ilgililer eşlik etti.