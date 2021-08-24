Vali Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosunu ziyaret etti.
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Vali Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosunu ziyaret etti.

Vali Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosunu ziyaret etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Ajansı Eskişehir bürosunu ziyaret eden Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu çalışanları Deniz Açık, Emrah Yaşar, Selçuk Kızıldağ ve İrfan Koçak ile görüştü.

Anadolu Ajansı Eskişehir bürosunu ziyaret eden Vali Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu çalışanları Deniz Açık, Emrah Yaşar, Selçuk Kızıldağ ve İrfan Koçak ile görüştü.

Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'mıza, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesi ve gelişmesinin her aşamasına tanıklık ettiğini belirten Vali Ayyıldız "Anadolu Ajansının haber ve yayınları araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadır. Yayıncılık anlayışı ve misyonuyla yetiştirdiği çok sayıda gazeteciyle de basın alanında öncü olan milli ajansımız; Türk basını için gazetecilik ve habercilik alanında bir okul niteliği taşımaktadır. " diye konuştu.

Anadolu Ajansının aziz vatanımızın her karış toprağında verdiğimiz Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla büyük önder Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Vali Ayyıldız "101 yıllık bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca ulusal basınımızın değil dünyanın önde gelen, saygın ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının ve tüm çalışanlarının başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum. " dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Anadolu Ajansı Eskişehir temsilcisi Deniz Açık da yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ayyıldız'a bilgi verdi.

Kaynak: Habermetre

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