Vali Aykut Pekmez Sincikli depremzedeleri yalnız bırakmadı

30.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.01.2020 22:37

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe, Çat ve Taşkale köyleri ile Kahta'ya bağlı Teğmenli köyünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Sincik'teki vatandaşları ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi.

Depremde ağır hasar alan yapıları inceleyen Pekmez, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, yaraları el birliğiyle saracaklarını vurguladı.

Depremin yaşandığı ilk andan

itibaren devletin tüm birimlerinin koordinasyon halinde hareket ettiğine dikkati çeken Pekmez, şunları kaydetti:

"Hasar tespit

çalışmaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olduk. Allaha şükür yaralanan, ciddi hayati tehlikesi olan hiçbir vatandaşımız yok.

Tek tesellimiz ilimizde ve ilçelerimizde can kaybının olmaması. Bizler depremin etkilediği köylerimizde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren bizimle yakından ilgilenerek gördük. Depremin hemen ardından bizlere sahip çıktılar. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Allah herkesten razı olsun."

Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını halletmeye gayret ettiklerini dile getiren Pekmez, onların memnuniyetinin ve dualarının kendilerini mutlu hissettirdiğini belirtti.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ve AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ da eşlik etti.

Kaynak: AA