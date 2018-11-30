Vali Aykut Pekmez Rektör Gönüllü ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan son Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanarak geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Vali Aykut Pekmez, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü'ye iade-i ziyarette bulundu.

Adıyaman Üniversitesine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü ve rektör yardımcıları karşıladı. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Vali Aykut Pekmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gönüllü, 2006 yılında kurulan ve hızla büyüyerek 20 binin üzerinde öğrencisi olan Adıyaman Üniversitesinin mevcut durumu ile Üniversitenin geleceğine yönelik yapılabilecek konular ve projeler hakkında Vali Aykut Pekmez'e bilgiler verdi.

Vali Aykut Pekmez ise, Rektör Gönüllü'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi. - ADIYAMAN