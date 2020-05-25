Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
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Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramının ikinci gününde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği yurt genelinde Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü yol kontrol ve uygulama noktası ile Gölbaşı-Adıyaman Karayolu...

Vali Aykut Pekmez kontrol noktalarını denetledi
25.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:24

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Ramazan Bayramının ikinci gününde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği yurt genelinde Şanlıurfa-Adıyaman yolu üzerinde bulunan Akpınar köyü yol kontrol ve uygulama noktası ile Gölbaşı-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'inde hazır bulunduğu denetimlerde, Vali Aykut Pekmez, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutlayarak, yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aykut Pekmez, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla görev yapan polis ve jandarma mensuplarına tatlı ikram ederken, jandarma ve polis ekipleri de Vali Aykut Pekmez'e kolonya ve şeker ikram etti. Uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptıklarını dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için ilimiz genelinde çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Korona virüs salgını gölgesinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkemizin her bir noktasında fedakarca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve sağlık personellerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. Yol kontrol ve uygulama noktalarındaki denetimlerinin ardından Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'la birlikte şehitliği ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde, Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, vatanın mukaddesatı ile milletin birlik ve bütünlüğü uğruna şehadet makamına erişen şehitler için dua etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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