Vali Aykut Pekmez'den İdlib gazisine ziyaret
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vali Aykut Pekmez'den İdlib gazisine ziyaret - Haber
Adıyaman, Besni, İdlib, Güncel

Vali Aykut Pekmez'den İdlib gazisine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal'ı Besni ilçesi Çat Mahallesindeki baba evinde ziyaret etti.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Vali Aykut Pekmez'den İdlib gazisine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Hatay'daki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal'ı Besni ilçesi Çat Mahallesindeki baba evinde ziyaret etti.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından dün akşam memleketi Adıyaman'a getirildi.


Vali Aykut Pekmez'e ziyaretinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti.


Vali Aykut Pekmez, 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçekleştirdiği hain hava saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.


Vali Aykut Pekmez, "Sınırlarımızın güvenliği ile vatanımızın ve milletimizin bekasını sağlamak amacıyla Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçekleştirilen hain hava saldırısında şehadete erişen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. İdlib'de sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve insanların güven içerisinde yaşamasını temin edip zulme uğramalarını önlemek için vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Bugün buralardaysak, Türkiye Cumhuriyetinde bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, minarelerimizde ezanlarımız okunuyorsa, önce Cenab-ı Allah'ın izniyle sonra şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir. Ülkemizin birliği ve dirliği için mücadele verirken şehit olan güvenlik güçlerimize tekrar Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabırlar diliyor, yaralanan Yasin kardeşimize ve bütün Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.


Piyade Uzman Çavuş Yasin Topal ve ailesine bir isteği olup olmadığını soran Vali Pekmez, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve herhangi bir ihtiyaç durumunda kendisine her an ulaşılabileceklerini söyledi.


İdlib Gazisi Yasin Topal ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi Haber
Endişe verici koronavirüs paylaşımları yapanlar için harekete geçildi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Avusturya, koronavirüs nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Esed'i ziyaret eden iki ismin Türkiye'ye karşı işbirliği teklif ettiği ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Haluk Levent Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Bülent Uygun
Daha Fazla Mart Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Vali Aykut Pekmez'den İdlib gazisine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:00:48. #1.15#