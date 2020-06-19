Vali Aykut Pekmez basın mensuplarıyla vedalaştı
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Vali Aykut Pekmez basın mensuplarıyla vedalaştı

Adıyaman Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'da görev yapan basın mensuplarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

Vali Aykut Pekmez basın mensuplarıyla vedalaştı
19.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 08:56

Adıyaman Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'da görev yapan basın mensuplarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen veda yemeğine Vali Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'daki basın cemiyeti başkanları, gazete sahipleri ile yerel ve yaygın basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Devlet adamları kolay yetişmiyor. Valimiz Aykut Pekmez letafetiyle, nezaketiyle, duruşuyla pratik aklıyla çözüm noktasında pratik kavrayışıyla ve devlet adamlığıyla örnek olabilecek bir insandır. Valimizle müthiş bir uyumumuz vardı. Ben inanıyorum ki bu değerleri olan Valimizi yukarıda inşallah güzel bir yerde değerlendirirler. Orada çok daha devletin temel direklerini temsil edecek bir noktada olacağına inanıyorum. Kendisi hep gönlümüzde olacak. Bundan sonraki hayatında sayın valimize ve ailesine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

Veda Yemeği programında konuşan AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Bildiğiniz gibi salgın süreci halen devam ediyor. Salgın süreci dolayısıyla 3 aydır Ankara'dan memlekete gelmemiştik. Ancak Valimizin bu son gününde yanında olmak ve siz değerli basın mensupları ile bir araya gelerek hasbihal etmek için Ankara'dan bugün Adıyaman'a geldik. Nezaket gösterip bizleri de bu yemeğe davet ettikleri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Biz kendisini çok sevdik. Adıyaman'da kendisini çok sevdi. Kendileri de Adıyaman'ı çok sevdi. İnşallah bundan sonra kendileri Adıyaman'ın bir elçisi konumunda olacaklar. Birlikte çok uyumlu bir süreç yaşadık. Valimiz Aykut Pekmez, en kritik sorunlara dahi duygusallıktan uzak, objektif ve makul çareler bularak çözüm kabiliyeti olan bir devlet adamıdır. Görev yaptığı süre içerisinde Adıyaman'a birlikte güzel hizmetler yaptık. Valimiz bugün Adıyaman'da bundan sonra Ankara'da olacaklar. Ben inanıyorum ki çok ciddi bir tecrübe, bir birikim ve bu tecrübe ve birikim çok iyi yerlerde istifade edebileceğimiz bir noktaya gelir inşallah. Allah kendisinden razı olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin. Valimiz Aykut Pekmez hoş bir sada bırakarak Adıyaman'dan ayrılıyor. Bundan sonraki hayatında kendisine ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Vali Aykut Pekmez ise yaptığı konuşmada, "Bugün bir buçuk yıldır devam ettiğim Adıyaman Valiliği görevimin son günü. Yarın inşallah yeni atanan valimiz göreve başlayacak. Yeni Valimize de şimdiden görevinin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bizden devr aldığı bayrağı daha yukarılara çıkartacaktır. Bu gece itibariyle artık Adıyaman Valisi unvanını değil, bundan sonra fahri Adıyamanlı unvanım olacak. Ailece bir buçuk yıldır Adıyaman'da yaşamaktan, Adıyaman'a hizmet etmekten, hayatımızın bir buçuk yılını Adıyaman'da geçirmekten ve sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyduk. Bunu sadece bir protokol konuşması olarak düşünmeyin içten gelen bir konuşma olarak söylüyorum. 14 yaşından itibaren parasız yatılı olarak okumaya başladım. 14 yaşından beri devletin ekmeğini yiyoruz. Bu yediğimiz ekmeğin hakkını görev yaptığım her yerde ve her alanda vermeye çalıştım. 1994 yılında girmiş olduğum Mülki İdare mesleği içerisinde bu 11. tayinim oldu. Bütün görev yaptığı yerlerde küçük-büyük demeden, elimden geldiğince bize verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çabaladım. Makamlar gelip geçidir. Biz bunun bilinciyle bulunduğumuz makamlardan güç almak değil, bulunduğumuz makamlara bir şeyler katabilmek için çabaladık. Bunun bilinciyle aileme ve yakınlarıma nasıl davranmam gerektiğini düşünüyorsam, herkese de insan gözüyle bakıp o şekilde davranmaya çalıştım. İdarecilik gibi sorumluluğu çok olan mesleklerde mükemmelliği yakalamak takdir edersiniz ki çok kolay olmuyor. Elimizden geldiğince, yeteneğimiz ve aklımız ölçüsünde bu görevi ve sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bu süreçte bizlere her türlü desteği veren, ilimizdeki bütün atanmış-seçilmiş, basın organları, kamu çalışanları ve en önemlisi Adıyaman halkına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Veda yemeği sonrası Vali Aykut Pekmez, yemeğe katılan tüm basın mensuplarıyla tek tek vedalaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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