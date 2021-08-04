Vali Ayhan, Zeron Buğdayının Hasadını Yaptı

Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk Zeron Buğdayı tarlasının hasadı yapıldı.

Ulaş Tarım İşletmeleri (TİGEM) arazisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi kapsamında 200 dekarlık alana ekilen Sivas'a özgü tohumluk Zeron Buğdayı tarlasının hasadı yapıldı. Sivas Valisi Ayhan, biçerdövere binerek Zeron Buğdayının hasadını gerçekleştirdi.

Sivas'a özgü Zeron Buğdayının ilk hasadı düzenlenen törenin ardından gerçekleştirildi. Ulaş TİGEM arazisinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Milletvekili Semiha Ekinci, Şarkışla Kaymakamı/Ulaş Kaymakam V. Necati Aktan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, SİVTAŞ Genel Müdürü Hakan Bozbıyık, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ulaş İl Genel Meclis Üyeleri, Tarım Platformu Üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Programın açış konuşmasını gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, 'Üreten Çiftçi Gelişen Sivas' projesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, ORAN Genel Sekreteri A. Emin Kilci, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve Milletvekili Semiha Ekinci, ata tohumuna yapılan yatırımın önemine değinerek, ilimiz için özel bir öneme sahip buğday hasadının hayırlı olması temennisinde bulundular.

İl Özel İdaresince finanse edilen "Yerli Tohumların Üretiminin Artırılması" projesinin ORAN tarafından desteklendiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Vali Salih Ayhan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ulaş TİGEM arasında imzalanan protokol neticesinde 200 dekar alana ekim yapıldığını vurguladı.

Çiftçilere 250'şer Kilo Ücretsiz Dağıtılacak

Çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için 250'şer kilo ücretsiz Zeron buğday tohumu dağıtılacağını söyleyen Vali Salih Ayhan; "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzce hazırlanıp ORAN Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Yerli Tohumların Artırılması Projesi kapsamında, yöreye adapte olmuş yerli hububat çeşidi Zeron cinsi buğdayın üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. Ulaş TİGEM ile imzalanan protokol çerçevesinde 200 dekar alanda Zeron cinsi buğday ekimi yaptırıldı. Çıkacak olan mahsul Zeron buğdayının, verim açısından diğer çeşitlere göre dezavantajlı durumu göz önüne alınarak yüzde 100 hibe tohum desteği verilerek Yerli Tohumun Üretiminin Artırılmasını planlıyoruz. Projeyi İlimiz Merkez ve 16 ilçemizde yürüteceğiz ve üreticilerimizin yetiştireceği mahsul SİVTAŞ tarafından alınarak un ve bulgur olarak paketlenecek ve tüketiciye sunacağız. " dedi.

Dağıtılan Tohumların Hasadını Yapıyoruz

Sivas'ta ekilebilir alanların 1 milyon hektar olduğunu ifade eden Vali Ayhan "Bu alanların yüzde 27'sinden fazlası çok rahat sulanabilir durumdadır. Yüzde 20'de planlanma aşamasında. Yakın zamanda bu coğrafyanın neredeyse ekilebilir arazisinin yarısı sulanabilir bir alan olacak. Tarımsal alt yapımızı inşallah güçlü tuttuğumuz zaman ciddi şekilde Sivas'ın tarım şehri olacağına biz inanıyoruz. Tabi bu yetmez devletimiz ciddi destekler veriyor. Yerelde ki kurumlarımızın güzel bir iş birliği var. Bir de biz çiftçimizin, üreticimizin yanında olduğumuz zaman, onları motive ettiğimiz zaman güzel neticeler alıyoruz. Geçen sene ilkbaharda Özel İdare ve Tarım Bakanlığı ortaklaşa 10 milyon lira değerinde tohum dağıtımı gerçekleştirdi. Onun da geri dönüşünü alıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Ata Tohumumuzun Genetiğini Koruyoruz

Geçen sene 198 çiftçiye sözleşme imzalandığını ve bu sene hepsinin alımını yapacaklarını ifade eden Vali Ayhan "Alınan bu buğdaylarla bu sene bulgur yapılacak, un yapılacak ve onu da hem tarım marketlerde hem de diğer marketlere satışını gerçekleştirecek. Döngü oluşturmuş oluyoruz. Burada yerli tohumu muhafaza etmiş oluyoruz, bu tohumların genetiğinde çok ciddi bozulmalar oldu sağlık anlamında da tereddütler başladı maalesef. Yine biz bildiğimiz geçmişte ürettiğimiz, özü bozulmamış tohumun ekimini yaygınlaştıracağız ve bunu alarak vatandaşın sofrasına ulaştıracağız. Burada 200 dekar alanda yapılan hasadı yine alacağız çiftçilerimize hibe olarak vereceğiz. Bu bağlamda İlimiz yerel çeşitlerinden olan zeron cinsi buğday tohumunun ekimi ile insan sağlığını ve çevreyi doğal olarak korumuş olacağız. Ayrıca aroması ve tadı ile yerel bir çeşidin kaybolmasını da engelleyeceğiz. " diye konuştu.

Tritikale Hasadı Gerçekleştirildi

Üretilen tüm Zeron buğdaylarının, ORAN desteği ile SİVTAŞ tarafından alımına ilişkin yapılan protokolde imzaların atılmasının ardından, Vali Salih Ayhan, biçerdöverin direksiyonuna geçerek Zeron buğdayının ilk hasadını gerçekleştirdi. Çiftçimize Hayırlı Olsun. Vali Salih Ayhan ve katılımcılar, son olarak Ulaş TİGEM arazisindeki Tritikale bitkisinin hasadına da katıldı. Üretimde 42 bin ton ile Türkiye'de 6. sırada olan Tritikale hasadına biçerdöver kullanarak bizzat katılan Vali Ayhan, çiftçilere hayırlı ve bereketli hasat diledi.

Kaynak: Habermetre