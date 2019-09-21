21.09.2019 17:54

Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin çocuklar ile birlikte çöp topladı

Dünya Temizlik Gününde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çocuklar ile birlikte çöp topladı.

SİVAS - Dünya Temizlik Gününde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çocuklar ile birlikte çöp topladı.

Sivas'ta, 'Dünya Temizliği' konusunda farkındalık oluşturmak amaçlı çöp toplama etkinliği düzenlendi. Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Paşapınarı Anıtı çevresinde gerçekleştirilen çöp toplama etkinliğinde Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin vatandaşlar ile birlikte çöp topladı.

Ülkemizde ve Dünyada birçok noktada farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik planlandığı belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Burası Ülkemizin istiklali ve istikbali için gidilen süreçte Sivaslıların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını karşıladığı yerdir. Hem bu bölge olması hasebiyle hem de temizlik günü kapsamında Dünya'da 169 ülke de ve ülkemizde 81 ilimizde aynı anda böyle bir etkinlik planlanmış ve yapılmaktadır. Bizde Sivas'ta miniklerimiz ile beraber bir farkındalık mesajı vereceğiz." dedi.

Etkinlik sonrası çöp toplanan alandaki farklılık ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA