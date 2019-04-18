Vali Ayhan Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, halk gününde makamında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları salı ve perşembe günleri randevu usulüyle makamında ağırlayan Ayhan, iletilen talep, öneri ve istekleri dinleyerek çözüm sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, vatandaş odaklı hizmetin süreceğini belirterek, "Hemşehrilerimize her zaman elimizi uzatacağız. Elimizden gelen gayreti gösterip, yardımcı olacağız. Konuları ne denli zor olursa olsun, bazen basit bir konu zor çözülürken, bazen de karmaşık bir problem basit çözülebiliyor. Mülki idare amiri olarak bizimle görüşmek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Bu makamlar gelip geçicidir. Bir dua alabilmek, gülen bir yüz görmek, sorunları çözmek, sorunları çözemesek de yanlarında olduğumuzu gösterebilmek bizleri mutlu ediyor. Manevi ruha hakim olamazsak, halkımıza el uzatıp yüzünü güldüremezsek, Hakkın huzuruna da nail olamayız." ifadelerini kullandı.

Sivas halkının 0 532 6218911 numaralı 'Whatshap Vatandaş Hattı'nı kullanabileceğini ifade eden Ayhan, sosyal medyadan iletilen konuları da cevapsız bırakmadığını dile getirerek, Valiliğin 0346 223 92 61 numaralı hattından Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryası ile iletişime geçip randevu da alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA