Vali Ayhan "Spor Sivas" Projesini Değerlendirdi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Spor Sivas" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla Sivas Valiliği himayesinde, ilgili paydaş kurumların destekleriyle bir süre önce hayata geçirilen "Spor Sivas" projesini yakından takip eden Ayhan, kentteki spor salonlarını gezerek, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Ayhan, Sivas Lisesi ve Kongre Anadolu Lisesi'nde spor yapan öğrencilerle de masa tenisi, hentbol, voleybol ve basketbol oynadı.

Ayhan daha sonra spor parkta inşaatı devam eden olimpik yüzme havuzu ve 500 kişilik spor salonu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde inşaatı devam eden spor salonunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ayhan daha sonra Sivas Valiliği Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Ayhan, projenin üzerinde hassasiyet gösterilmesini isteyerek, 118 bin öğrencinin mutlaka bir spor dalı ile meşgul olacağını belirtti.

Sporun gençlerle güzellik kazandığını aktaran Ayhan, "Spor salonlarımız, halı sahalarımız, spor merkezlerimiz ve pistlerimiz onlarla daha da anlam kazanacak. Onun için de her ay yapacağımız 'Spor Sivas Projesi'

değerlendirme toplantıları ile projenin aşamalarını düzenli takip edeceğiz. Şu anda ilimizin en ücra köşesinde dahi proje sağlıklı bir şekilde ilerliyor." ifadelerini kullandı.



Çocukların spor salonlarına, kayak pistlerine, spor merkezlerine yönlendirilmesini isteyen Ayhan, şunları kaydetti:

"Oluşturulacak sistemle her çocuğun hangi branşta ne kadar süre sporla iştigal olduğunu, ne kadar süre devamsızlık yaptığını ve başarı oranını görebilecek, yönlendirmelerimizi yaparak sürekli takip altında tutacağız. Güçlü bir ülke için zihni açık bireylere ihtiyacımız var. Spor kültürünü her evde oluşturacağız, farkındalıklar yaratacağız. Evlatlarımız anne ve babasının elinden tutarak spor sahalarına gidecek. Hedefimiz 118 bin öğrencinin firesiz sporla tanışıp hayatı boyunca seçtiği spor dalında başarılı olmasıdır. Bu yüzden de beden eğitim öğretmenlerimize, antrenörlerimize, okul müdürlerine, idarecilere, ailelere büyük görev düşmektedir. Sporla uğraşan bireyler, zararlı alışkanlıklardan uzaktır."

Sivas'ta bulunan 100'e yakın spor tesisinin de boş kalmaksızın gençlere hizmet verdiğini belirten Ayhan, "2023'e kadar bu projeyi takip edeceğiz ama istiyoruz ki her bir çocuğumuz mutlaka bir alanda kendini değerlendirsin, yetenek sahibi olsun. Malzeme problemimiz yok. Yeni spor malzemesi alımlarına başladık." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya, Yeliz Yıldızhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Kaynak: AA