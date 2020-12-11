Vali Ayhan: "Sivasspor'a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz"
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Vali Ayhan: "Sivasspor'a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz"

11.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:01
Vali Ayhan:

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DG Sivasspor Kulübü'nün İsrail'de maruz bırakıldığı muameleyi kınadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DG Sivasspor Kulübü'nün İsrail'de maruz bırakıldığı muameleyi kınadı.

Sivasspor'un ülkeye dönüşü sırasında Tel Aviv'deki havalimanında büyük skandal yaşanmıştı. Olay büyük yankı uyandırırken, İsrail'e bir tepki de Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den geldi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından Sivasspor'un havalimanındaki görüntüsünü paylaşarak, "Ülkemizin takımı Sivasspor Kulübü'nün maruz bırakıldığı akıl dışı muameleyi esefle kınıyorum. Sözde kendini medeni gören toplumların, fırsat yakaladıklarında nasıl da barbar olduklarını bir kez daha görmüş olduk. Geçmiş olsun Yiğidolar" notunu ekledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de, sosyal medya hesabından, konu ile ilgili paylaşım yaparak, "Geçmiş olsun Yiğidolar. Gururumuz Sivasspor Kulübü'ne yapılan gayriahlaki muameleyi şiddetle kınıyorum. Sözde kendini medeni gören toplumların, her fırsatta nasıl da barbarlaştıklarını son günlerde bir kez daha görmüş olduk" ifadesini kullandı.

-İHA-

Vali Ayhan: 'Sivasspor'a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz'
Vali Ayhan: 'Sivasspor'a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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