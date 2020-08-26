Vali Ayhan: Sivas'ta kısıtlama getirecek rakamlar yok
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Vali Ayhan: Sivas'ta kısıtlama getirecek rakamlar yok

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 vakalarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Sivas'taki rakamlar sürdürülebilir rakamlardır.

Vali Ayhan: Sivas'ta kısıtlama getirecek rakamlar yok
26.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:09

SİVAS Valisi Salih Ayhan, kentte Covid-19 vakalarının kontrol altında olduğunu belirterek, "Sivas'taki rakamlar sürdürülebilir rakamlardır. Kaygılandıracak, infial yaratacak, kısıtlamalar getirecek rakamlar yoktur" dedi.

Sivas'ta, okulların açılmasına kısa süre kala sosyal mesafe, maske ile hijyen kurallarına farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin güvenli ortamda eğitim görmelerini sağlamak için 'Okulları Güvenle Açacağız' etkinliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilerin katılmadığı etkinlikte, müze bahçesindeki merdivenlerde öğrencilerin fotoğraflarının sosyal mesafeli yer alması dikkat çekti. Program kapsamında İnönü Bulvarı'nda broşür dağıtılırken, kaldırıma da maske, sosyal mesafe ve temizlik ile ilgili yazılar yazıldı.

'İNFİAL YARATACAK RAKAMLAR YOK'Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Ayhan, kentte vaka sayısının kontrol altında olduğunu belirterek, "Sivas pandemi sürecini en iyi yürüten illerden. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Sivas'ın iyi şekilde bir süreç yürüttüğünü özellikle söylemek istiyorum. Sivas'taki rakamlar sürdürülebilir rakamlardır. Kaygılandıracak, infial yaratacak, kısıtlamalar getirecek rakamlar yoktur. Arkadaşlarımızın testleri negatif çıkıyor. Ama dillerinin de negatif olmamasını istiyorum. Yani test negatif dil negatif olmasın. Testlerimiz negatif, dillerimiz pozitif olsun. Sürece destek veren mental olarak sahaya sürekli bu olumluluğu aktaran bir dil olmalı. Çünkü bunun ekonomiye de sosyal hayata da etkisi var. Sürekli pozitif olması rehavet getirebilir elbette ama bunun da başka etkileri olduğunu bilmelerini istiyorum. Adeta kurumlarımızın başarısız, denetim yapmayan, rehberlik görevini ifa etmeyen, yasaklara uymayan bir toplum olduğu algısını yaratmaya çalışan ağır bir kesim var. Bu süreci iyi bir şekilde yürütenlerin bunu iyi bir şekilde anlatması lazım. Ben hastalarımızı, evde izlenimde olanları 'geçmiş olsun' niyetiyle arıyorum. Gerek sağlık teşkilatımızın gerek diğer birimlerimizin de çok olumlu bir süreç yönettiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Ben 'Okulları birlikte açacağız' diyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Toplumumuz bu konuda duyarlı olsun" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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