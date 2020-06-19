Vali Ayhan programlarına bu araçla gitti, görenler inanamadı
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Vali Ayhan programlarına bu araçla gitti, görenler inanamadı

Vali Ayhan programlarına bu araçla gitti, görenler inanamadı Sivas Valisi Salih Ayhan bugün ki programlarından birine kendisinin kullandığı 1973 model bir Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi Sivas Valisi Salih Ayhan bugün ki programlarından birine kendisinin kullandığı...

19.06.2020 03:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:38

Vali Ayhan programlarına bu araçla gitti, görenler inanamadı

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün ki programlarından birine kendisinin kullandığı 1973 model bir Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan bugün ki programlarından birine kendisinin kullandığı 1973 model bir Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Sanayi sitesinde 1973 model modifiyeli Murat 124 aracının sahibi Vali Ayhan'a bir tur atabilirsiniz demesi üzerine Vali Ayhan, araç sahibini kırmayarak aracın şoför koltuğuna oturdu. Ayhan, bir sonraki programı olan Paşabahçe İzcilik Eğitim Merkezine bu araçla gitti. Trafikte valiyi 73 model aracın içerisinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayhan aracı sürerken çekilmiş görüntülerini, Neşet Ertaş'ın kendi sesinden okuduğu "Bir anadan dünyaya gelen yolcu" türküsü ile paylaştı. Paylaşım birbirinden güzel yorumlar aldı.

Vali Ayhan programlarına bu araçla gitti, görenler inanamadı

Kaynak: İHA

Manşet

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