- Vali Ayhan, polislerle forma terletti

Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler ile halı sahada bir araya gelerek dostluk maçı yaptı.

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler ile sahada bir araya gelerek dostluk maçı yaptı.

Sivas Valiliği tarafından kentteki bir halı sahada Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında il protokolü ve polisler bir araya geldi. Maçta Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Er Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas AFAD il Müdürü Nazif Ekinci, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Nebi Kaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan yer aldı. Rakip takımda ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü mensupları yer aldı. Maç renkli görüntülere sahne olurken, mücadelenin sonunda kazanan dostluk oldu.

Kaynak: İHA