Vali Ayhan Polis Merkezlerini Ziyaret Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, polis merkezlerini ziyaret ederek, görevi başındaki güvenlik güçlerine başarı diledi.

Vali Ayhan, Üçlerbey Şehit Ali Yüce, Altuntabak Şehit Adem Tut, Alibaba Şehit Rüstem Demirbaş ve Yenimahalle Polis Merkezi amirliklerini ziyaret ederek, nöbet başındaki polislerden sorumlu oldukları bölgenin asayişi hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, denetleme defterlerini de imzalayan Ayhan, tüm polis merkezlerinin her an, her olaya hazırlıklı olduklarını söyledi.

Güvenlik güçlerinin kutsal görevlerini 24 saat ifa ettiklerini belirten Ayhan, "Herkesin evinde, mahallesinde ve şehrimizde huzur içerisinde olması için gayret gösteren emniyet mensuplarına teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatımızın her zaman yanındayız." dedi.

