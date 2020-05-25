Vali Ayhan, pide ustası oldu
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Vali Ayhan, pide ustası oldu

Vali Ayhan, pide ustası oldu Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan vali Sivas pidesi pişirdi Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti,...

25.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:12

Vali Ayhan, pide ustası oldu

Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan vali Sivas pidesi pişirdi

SİVAS - Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan vali Sivas pidesi pişirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan bayramını şehit yakınları ve yaşlıları ziyaret ederek geçirdi. Bir yaşlı ziyaretinden dönen Ayhan, açık gördüğü fırına girip ocağın başına geçti. Ayhan, küreği eline alıp kendi elleri ile hazırladığı pideleri fırına verdi. Hazır demlenen çayla bardakları doldurup müşterilere ikram eden Ayhan, vefatının yıl dönümünde Necip Fazıl Kısakürek'in "Zindandan Mehmet'e mektup" şiirinden, "Çaycı, getir, ilaç kokulu çaydan! Dakika düşelim, senelik paydan! Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin; Köpük köpük, duman duman erisin" mısralarını okudu. Bu anlar fırında bulunan bir müşteri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Vali Ayhan, pide ustası oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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