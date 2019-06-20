Vali Ayhan, otel işletmecilerini ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, il merkezinde yeni yapılan otelleri ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, il merkezinde yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen otellerde incelemede bulundu.

Turizm konusunu çok önemsediklerini kaydeden Vali Ayhan, "Turizmi bu kadar ele almamızın nedeni alt yapımız. Son yıllarda, ilimizde her birinin konsepti farklı olan nitelikli otellerin açılması bizim de turizm konusundaki heyecanımızı canlı tutuyor. Bugün 4 oteli ziyaret ettik. Ziyaret etmeye de devam edeceğiz. Otellerimiz hem geçmişin değerlerini hem de bugünün modern tasarımlarını birlikte harmanlamış. Hepsinin ortak özelliği, ticari kaygıdan öte Sivas'a bir şey kazandırabilme, bu şehre vitrin olabilme hevesi. Onların bu hevesine bizler de üzerimize düşen desteği vererek katkı sağlayacağız." dedi.

İlçeler dahil Sivas'ta 61 otel ve toplam 6 bin 163 yatak kapasitesi olduğunu belirten Vali Ayhan, "Şehrin tanıtımını iyi yaptığımız takdirde, Sivas'ı cazip hale getirdiğimizde bu otellerin doluluk oranını arttıracağız ve Sivas turizmde hak ettiği payı alacak. Otellerin her bir odasında, her bir metrekaresinde emek var. Sivas'ta iyi bir turizm altyapısı oluştu. Müteşebbislerimize teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA