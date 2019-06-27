Vali Ayhan muhtarlarla buluştu

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkez köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından yeni valilik binası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ayhan, 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen muhtarların yaklaşık 3 aydır görevde olduğunu, artık çalışma ve üretme zamanının geldiğini belirtti.

Muhtarların halkla iletişim açısından en önemli unsur olduğunu belirten Vali Ayhan, "Direkt olarak halkla iç içesiniz. Halk bir derdi sıkıntısı olduğunda ilk sizin yanınıza gelmeli. Sorumluluk alanlarınızda insanlara şefkatle yaklaşarak, onların derdine çare bulmak için de ilgili kurumlarla görüşüp çare arayacak olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının devletin gözü, kulağı, eli ve ayağı olduğunu anlatan Ayhan, şunları kaydetti.

"Bizler mevcut yapı içerisinde görevimizi en iyi şekilde yapmak, örnek olmak durumundayız. Örnek muhtar, halkının sorunlarını ilgili makamlara götüren ve çözen muhtardır. Toplumsal yapımızın korunmasında mahallelerimizin çok büyük rolü vardır. Mahalle kültürümüzü iyi bir şekilde muhafaza etmeliyiz. Bu anlamda sizlere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. KÖYDES ödeneğiyle ildeki susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları yapılarak kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartları yükseltilmesi, yapılacak ekonomik tesislerle de kırsaldaki insanların sosyo-ekonomik seviyelerinin

artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. KÖYDES kapsamında 2019 yılı için içme suyu, atık su, tarımsal sulama ve köy yolları alanında toplam 412 projemiz var. Bu projelerden 32'si merkezi kapsıyor."

Kentte Sivas Teknik Tarım A.Ş'nin (SİVTAŞ) kurulması için ilk adımın atıldığını anımsatan Ayhan, Sivas'ın Türkiye'de süt, bal, şeker pancarı, yonca, buğday, kayısı, arpa, korunga, aspir, patates ve tohumluk patates, yulaf, bal mumu üretiminde ilk 10'da yer almak istediğini belirtti.

Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile il genel meclisi üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA