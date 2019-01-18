Vali Ayhan Köy Çocuklarını Unutmadı

Sivas' Valisi Salih Ayhan merkeze bağlı Olukman Köyü Anaokulu, İlk ve Ortaokullarında öğrencilerin karnelerini dağıttı.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile birlikte il genelinde eğitim gören 118 bin 588, ilk, orta ve lise öğrencisi karne almanın sevincini yaşadı. Sivas Valisi Salih Ayhan ise köyde okuyan öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı. Ayhan Merkeze bağlı Olukman köyü anaokuluna giderek, çocukların sevincine ortak oldu. Çocukların hazırladığı gösterilerle başlayan programda, karne alan öğrenciler mutluluk yaşadı.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, karne heyecanını yaşayan öğrencilerin bir dönemi kapattıklarını söyleyerek,"Başarılı olan öğrencilerimizi kutluyorum. Dersleri zayıf olan öğrencilerimizin de eksiklerini gidereceklerine inanıyorum. Ailelere de bu minvalde büyük görevler düşmektedir. Çocuklarınızı sevin, kötü not nedeniyle onlara kızmayın. Bu notlar aslında biraz da ailelerin çocuklarına ayırdıkları zamanın notlarıdır." ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA