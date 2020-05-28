Vali Ayhan, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti
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Vali Ayhan, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti
28.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:06

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Sivas İl Özel İdaresinin, sahadaki faaliyetlerini yerinde görmek ve incelemek üzere Sivas-Ankara kara yolu üzerinde yer alan Kilitli Parke Üretim Tesisleri'ni gezen Vali Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, Sivas'ta 6 yıldır parke çalışmalarının devam ettiğini, il merkezinde köylerin yüzde 85'nin parkeye kavuştuğunu belirtti.

Tesisin faaliyete geçtiği günden bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekare parke üretimi yaptığını aktaran Ayhan, "Yapılan parkeler köylere ücretsiz gönderiliyor. Özel sektörden de 6,5 milyon metrekare parke taşı alındı. Bu çalışmalarla kırsal altyapıya büyük katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Özel İdarenin yol, su, kanalizasyon faaliyetleri ile kırsal altyapıda standardı yükselttiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Köylerimizde çöp toplama faaliyetleri olmak üzere birçok iş yapılıyor. Şehirde ne varsa, köylerde de o yapılacak düsturuyla geçmişten bugüne birçok özgün ve etkin çalışma hayat buldu. Sivas İl Özel İdaremiz bu konuda hassasiyet gösteriyor. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hizmet etmek kolay değil. İdaremiz, teknik yapısı, kurumsal yapısı ve tecrübesiyle başarılı çalışmalar yürütüyor. Nüfusu yoğun olan köylerimize ağırlık veriyoruz ama parkenin olmadığı hemen hemen köy yok gibi. Yıldan yıla talep artıyor, ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışarak, gelen talepleri kaymakamlarımızın da takibi ile karşılamaktadır. 2020 yılında KÖYDES programı haricinde İl Özel İdaresi yatırım programında yer alan 81 köyün parke ihtiyacı karşılanacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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