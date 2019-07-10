- Vali Ayhan, halkı meydanlara çağırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz akşamı Sivas halkını meydanlara beklediğini söyledi

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz akşamı Sivas halkını meydanlara beklediğini söyledi

Sivas Valisi belirtip,"3 yıl önce 15 Temmuz günü gerçekten Türk tarihi en karanlık gecelerinden birini yaşadı. Tabi milletin azim ve kararıyla milli iradeye sahip çıkmak adına Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla herkes sokağa çıktı. O günü burada hep beraber yaşadık. Dolayısıyla milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Aynı azim ve kararlılıkla FETÖ terör örgütü gibi tüm karanlık odaklara ders vermek amacıyla veya çocuklarımıza, gençlerimize ve geleceğe güzel bir miras bırakmak adına bu heyecanı, bu duyguyu, o geceki duruşu güzel bir şekilde aktarmamız lazım."dedi.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Vali Ayhan, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade edip," 14 Temmuz akşamı şehit aileleriyle bir araya geleceğiz. Şehit aileleri bizlere bu milletin emaneti. 15 Temmuz Pazartesi günü mevlit programları, şehitlik ziyaretleri, şehit ailelerini ziyaret, milli birlik ve berberlik yürüyüşleri gibi etkinlikler olacak. Tüm halkımı buraya davet diyoruz. Asıl olan da milli birlik ve beraberlik anlayışını tecessüs ettirmek, artırmak ve yine 15 Temmuz hain darbe girişiminin temel felsefesini bu milletimize anlatmak. 15 Temmuz pazartesi günü özellikle akşam herkesi yine meydanlara bekliyoruz. Gece yine biz burada olacağız. O günü tekrar hatırlamak iliklerimize kadar hissederek yaşamak istiyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ terör örgütü gibi kirli ve karanlık odakların planlarını, düşünenleri de yine bu gecede insanların birlikteliğini göstererek hep beraber vazgeçireceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA