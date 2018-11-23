Vali Ayhan Hafik'i Ziyaret Etti

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hafik ilçesinde çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Ayhan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Hafik Kaymakamlığı, Hafik Jandarma Komutanlığı, Hafik Belediyesi ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

İlçedeki programı kapsamında Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesine konuk olan Ayhan, derslere girip öğrencilere hediye verdi.

Okulun konferans salonunda muhtarlarla toplantı yapan Ayhan, Hafik Gölü'ndeki tesislerde de şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Tarihi binadaki cezaevi Hafik'e taşınacak

Ayhan, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Sivas'ta 1902 yılında, dönemin valisi Reşid Akif Paşa tarafından Sanayi Mektebi olarak yaptırılan binayı kullanan kadın açık cezaevinin, Hafik'e taşınacağını bildirdi.

Sivas'takinin yerine Hafik'te kurulacak cezaevinin yarı açık statüsünde olacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu projeden hem Sivas memnun olacak, en fazla da Hafik memnun olacak. Yarı açık cezaevi olması hasebiyle bölgenin ekonomisine, istihdamına ciddi manada katkı sağlayacak. Cezaevi, ocak ayında Hafik'e taşınacak. Ufak tefek altyapı problemleri var, o problemler de gideriliyor."