Vali Ayhan eğitim yatırımlarını inceledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkezde yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet verecek eğitim yatırımlarını inceledi.

Akdeğirmen Mahallesi okullar bölgesine kazandırılan Fevzi Paşa Spor Salonu'nu inceleyen Ayhan, salon hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayhan daha sonra, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Akdeğirmen Mahallesinde eğitime kazandırılacak olan Yetenek ve Beceri Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Ülkede ilk olacak merkezde çağın gereklerine uygun olarak, öğrencilerin yetenek ve becerilerini ön plana çıkaracaklarını belirten Ayhan, merkezde daha verimli öğrenme ortamları sağlayacak 11 farklı atölyeye ek olarak planetaryum, konferans salonu, 10D sinema ve kitap kafe bölümlerinin de bulunacağını ifade etti.

Mevlana Mahallesi'nde yapımı süren 12 derslikli Atatürk İlkokulu'nda da incelemede bulunan Ayhan, eğitim yuvasının modern binasında öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vereceğini belirtti.

Proje detayları ve çok fonksiyonlu yapısı ile örnek olacak Halk Eğitim Merkezi inşaatını da gezen Vali Ayhan, "Her yaştan vatandaşımızın yeteneklerini keşfetmesi ve bu yeteneklerini geliştirmesi buradaki kurslarımızla sağlanacak. Ben inanıyorum ki önümüzde ki dönemde buradan çıkacak birçok eseri gururla sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılavuz OSB'ye kazandırılan Mesleki ve Teknik Lisesi'ni de inceleyen Vali Ayhan, 24 dersliği, 5 atölyesi, yemekhanesi, spor salonu ve pansiyonu bulunan lisenin devletin meslek liselerine verdiği değerin ülkedeki en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Ayhan'a incelemeleri sırasında, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mustafa Doğan, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Feridun Yaya ve diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA