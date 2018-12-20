Vali Ayhan'dan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ayhan, ziyaretinde, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan kurum çalışmaları hakkında brifing aldı.

Tarih ve kültür şehri Sivas'ta çok sayıda vakıf eseri bulunduğunu belirten Ayhan, "Bu eserlerin korunması ve ayağa kaldırılması yönünde yapılan çalışmaların aslına uygun şekilde hayata geçirilmesi için titizlikle üzerinde duracağız." dedi.

Divriği Ulu Camii ve Daruşşifası, Gökmedrese ile Şifahiye Medreresi gibi birçok eserin onarılması için Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Bu eserlerimizde iyi bir noktaya geldik, yeni yol haritasıyla bu süreci daha da hızlandıracağız. Gökmedrese'nin onarımının tamamlanma noktasına gelmesi çok sevindirici. Buraya ayrı bir fonksiyon kazandırılıyor. Ecdad yadigarı eserleri korumak hepimizin sorumluluğu. Bir gün bile kaybedecek vaktimiz yok. Sivas Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğümüzün kurumsal ilişkileri daha da güçlenecek ve omuz omuza vakıf eserlerimizi ilimizin hizmetine sunacağız. Emanetçisi olduğumuz mirası gelecek kuşaklara en iyi şekilde devredeceğiz. Çünkü hem tarihi eserler, hem de vakıf kültürü bizim geçmişten kalan çok önemli değerlerimiz. Hem korumamız, hem de en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor."

İl genelinde yapımı tamamlanan ve 2019 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli bir yeri olan Sivas'ın o dönemdeki mimari güzelliklerini gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA