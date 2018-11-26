Vali Ayhan'dan Tüdemsaş'a Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketini (TÜDEMSAŞ) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

TÜDEMSAŞ'ın hak ettiği konumu alması gerektiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Değişen bir dünya var. Emek yolundan, beyinlerin daha yoğun çalıştığı teknoloji yoluna geçen bir dünya var. Sivas'ın da buna hazırlıklı olması gerekiyor. TÜDEMSAŞ için ne yapmalıyız, yeni yol haritanız nasıl olmalı bunları konuşmalıyız. Kısır çekişmelerden uzak, el ve gönül birliğiyle TÜDEMSAŞ'ın geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sanayisinde önemli bir yeri olacağını düşünüyorum. Teknik liselerimizle, üniversitemizle neler tasarlayabiliriz, neler üretebiliriz bunun için kafa yoracağız. Çok çalışacağız, yol haritası çizeceğiz, sahipleneceğiz. Hep beraber burayı ayakta tutmak için canla, başla çalışacağız. Heyecanımızı daha da arttırmamız lazım."

Toplantının ardından fabrikayı gezen Ayhan, üretilen vagonları ve diğer çalışmaları yerinde inceledi.

TÜDEMSAŞ gezisinin ardından yerleşke içerisinde bulunan Demirspor Kulübü'nü ziyaret eden Ayhan, güreş ve tekvando eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Ayhan, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarında başarı diledi.