Vali Ayhan'dan Tren Kazasındaki Yaralılara Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiyi ziyaret etti.

Ulaş ilçesi Bostankaya mevkiinde raylarda manevra yapan yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Sivas Valisi Salih Ayhan, olayda çeşitli yerlerinden yararlanan ve Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan kazazedeleri ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ayhan, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

14 yaralıdan 2'sinin ayakta tedavi edildiğini belirten Ayhan, "12 yaralımız şuan hastanelerde müşahede altında. Yaralılarımızı tek tek ziyaret ettik. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Emniyetin, jandarmanın ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile olay kısa sürede kontrol altına alındı. Sis ve sinyalizasyon sistemleri tekrar gözden geçirilecek. Yaralılarımıza geçmiş olsun. Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servis çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Kazayı herhangi bir can kaybı olmadan atlatmak sevindirici. Gerekli tedbir ve dersler de alınmalı" dedi. - SİVAS