Vali Ayhan'dan özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi - SİVAS
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Vali Ayhan'dan özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi - SİVAS

Sivas Valiliği tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 42 özel eğitim öğrencisine kıyafet almaları için 200 liralık yardım çeki dağıtıldı.

Vali Ayhan'dan özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi - SİVAS
14.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:05

Sivas Valiliği tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla 42 özel eğitim öğrencisine kıyafet almaları için 200 liralık yardım çeki dağıtıldı.

Vali Salih Ayhan'ın başlatmış olduğu, "Mutluluk Sizden Bayramlık Bizden" kampanyası dahilinde Cemel beldesinde özel eğitim öğrencilerine hediye çekleri verildi.

Engelliler Haftası nedeniyle 42 özel öğrenciye bayramlık hediye çeklerini dağıttıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, "Bu gençler bizlerin, gözümüzün bebeği, gönlümüzün huzuru, belki de üzerimizdeki nimetlerin sebebi, bunun için Sivas Valiliğine göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Ayhan'dan özel eğitim öğrencilerine bayram hediyesi - SİVAS

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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