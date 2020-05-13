Vali Ayhan'dan Orman Fidanlık Müdürlüğüne ziyaret Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ayhan, mevsimlik işçilerin yaptıkları tüplü fidan üretim çalışmalarını inceleyerek, Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay'dan bilgi aldı.

Ayhan, 'Sivas'a Nefes' kampanyası kapsamında 20 Ekim'de saat 10.20'de Sivas genelinde yaşayan 648 bin vatandaş için fidan dikileceğini, o gün rekor kırılarak projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sahada çalışma ve incelemelerinin devam ettiğini ifade eden Vali Ayhan, "Bugün Fidanlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını da yerinde inceledik. Fidanlık Müdürlüğümüz, Türkiye'de fidan üretimi yapan en iyi kurumlardan biri. Hem Sivas hem de bölgesi için çok sayıda fidan üretmekte. Teknik ve personel yapısıyla Sivas'ın ağaçlandırma sahasına olağanüstü katkı sağlamaktadır." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle devam eden ağaçlandırma çalışmaları Sivas'ta başarıyla yürütülüyor. Sivas'ta birçok alanda hizmetimiz var. Bunlardan biri de şehrin yeşil bir doğaya kavuşması ve çevre bilincinin oluşmasıdır. Amacımız, gelecek nesillere iyi bir miras bırakmaktır. Sivas'ta 1 milyon 1. fidan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikildi. 2020 yılında il genelinde 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Salgın nedeniyle bahar ekimlerinde sıkıntı yaşadık. İnşallah fidan dikimlerimize sonbahar ayında başlayacağız. Bu noktada Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak için çeşitli projeler hazırlıyor. Valilik olarak '2 Fidan Birlikte Büyüyor' projesi başlattık. İlimizde doğan her çocuğa bir fidan dikilecek."

Vali Salih Ayhan, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre bilincinin sadece kurumların bünyesinde olmaması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, tüm vatandaşlardan daha yeşil bir Sivas için duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA