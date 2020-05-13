Vali Ayhan'dan Orman Fidanlık Müdürlüğüne ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Ayhan'dan Orman Fidanlık Müdürlüğüne ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Ayhan'dan Orman Fidanlık Müdürlüğüne ziyaret
13.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:04

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman Fidanlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ayhan, mevsimlik işçilerin yaptıkları tüplü fidan üretim çalışmalarını inceleyerek, Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay'dan bilgi aldı.

Ayhan, 'Sivas'a Nefes' kampanyası kapsamında 20 Ekim'de saat 10.20'de Sivas genelinde yaşayan 648 bin vatandaş için fidan dikileceğini, o gün rekor kırılarak projenin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sahada çalışma ve incelemelerinin devam ettiğini ifade eden Vali Ayhan, "Bugün Fidanlık Müdürlüğümüzün çalışmalarını da yerinde inceledik. Fidanlık Müdürlüğümüz, Türkiye'de fidan üretimi yapan en iyi kurumlardan biri. Hem Sivas hem de bölgesi için çok sayıda fidan üretmekte. Teknik ve personel yapısıyla Sivas'ın ağaçlandırma sahasına olağanüstü katkı sağlamaktadır." dedi.

Son yıllarda Türkiye'de ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle devam eden ağaçlandırma çalışmaları Sivas'ta başarıyla yürütülüyor. Sivas'ta birçok alanda hizmetimiz var. Bunlardan biri de şehrin yeşil bir doğaya kavuşması ve çevre bilincinin oluşmasıdır. Amacımız, gelecek nesillere iyi bir miras bırakmaktır. Sivas'ta 1 milyon 1. fidan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikildi. 2020 yılında il genelinde 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Salgın nedeniyle bahar ekimlerinde sıkıntı yaşadık. İnşallah fidan dikimlerimize sonbahar ayında başlayacağız. Bu noktada Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşları ağaçlandırma seferberliğine katkı sunmak için çeşitli projeler hazırlıyor. Valilik olarak '2 Fidan Birlikte Büyüyor' projesi başlattık. İlimizde doğan her çocuğa bir fidan dikilecek."

Vali Salih Ayhan, ağaçlandırma çalışmaları ve çevre bilincinin sadece kurumların bünyesinde olmaması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, tüm vatandaşlardan daha yeşil bir Sivas için duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Haber
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti Haber
Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Türk avukatlar koronavirüsün yayıldığı Çin'e tazminat davası açtı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
13 yaşındaki oğluna direksiyonu emanet eden baba, yakalanınca polise yalvardı
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Tutuklanan hırsızdan ilginç çıkış: Çekmeyin, sizin yüzünüzden iş bulamıyorum
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Düğün salonu işletmecileri Erik Dalı oynatarak sosyal mesafe kuralına uymayı planlıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Arjantinli futbolcu Javier Pastore'nin menajeri İlek: Oyuncum Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Canan Kaftancıoğlu
Magazin Neva Tarkan Sezen Aksu Sinem Kobal
Spor Tamer Tuna Arda Turan Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Vali Ayhan'dan Orman Fidanlık Müdürlüğüne ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 11:41:53. #1.15#
title