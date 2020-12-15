Vali Ayhan'dan öğretmenlere başarı belgesi
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Vali Ayhan'dan öğretmenlere başarı belgesi

15.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:36
Vali Ayhan'dan öğretmenlere başarı belgesi

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Erasmus+ Projesi" kabul gören okul müdürleri ve öğretmenlere başarı belgesi gönderdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Erasmus+ Projesi" kabul gören okul müdürleri ve öğretmenlere başarı belgesi gönderdi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, makamında kabul ettiği İsmet Yılmaz Fen Lisesi Okul Müdürü Şahin Karaca, İngilizce öğretmeni Mevlüde Ceran, Nene Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdussamet Atalay, çocuk gelişimi öğretmeni Fatma Köten'e Sivas Valisi Ayhan'ın hazırlatmış olduğu başarı belgelerini verdi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e de başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesini veren Kaymakam Erdem, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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