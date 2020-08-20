Vali Ayhan'dan Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı'ndaki nüfus artışı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı kentte yaklaşık 300 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 60 olduğunu söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurban Bayramı'ndaki nüfus artışı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı kentte yaklaşık 300 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 60 olduğunu söyledi.

Ayhan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sahadaki ekibin dinamik çalışmasıyla Kovid-19 mücadelesine devam ettiklerini belirtti.

Sivas'ta bayramdan sonra özellikle yoğun bir nüfus hareketliliğinin yaşandığına dikkati çeken Ayhan, "Kurban Bayramı'ndan sonra en fazla nüfus hareketliliğinin olduğu illerin başında Sivas geliyor. Dün de Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi neredeyse 2 milyonluk nüfus hareketliliği yaşandı. Hemşehrilerimiz memleketine geldi, sılayırahim yaptı. Dolayısıyla bu hareketlilikten vakalarda tırmanış oldu ama 5-6 gündür vakalarımız stabil devam etmekte." diye konuştu.

"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60"

Ayhan, Sivas'ta denetlemedik yer bırakmadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizde şu aşamada bir sıkıntı yok. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bizim yatak doluluk oranımız yüzde 45'lerde. Sadece Kovid-19 hastası değil, çocuk, yaşlı, genç, kalp, böbrek hastası toplam doluluk oranımız yüzde 45. Yoğun bakım doluluk oranımız ise toplamda yüzde 60, yüzde 40'lık bir boşluğumuz var. Bir sıkıntımız yok. Yatak sayısını artırabilecek kapasitemiz var. Özellikle entübe hastalarında en önemli şey ventilatör cihazı. Bizim de şu an bu cihazlarımız ziyadesiyle var. Toplam cihaz sayımızın sadece yüzde 28'ini kullanıyoruz. Dolayısıyla gerek hastane yatak kapasitemiz gerek yoğun bakım ünitelerinin durumu gerekse ventilatör durumuna baktığımızda Sivas'ımız ciddi manada başarılı bir süreç yönetmektedir."

"İnfial olacak bir durum yok"

Özellikle filiasyon ekiplerini artırarak denetimleri sürdürdüklerini vurgulayan Ayhan, "İnfial olacak, kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yok ama rehavete asla kapılmamamız gerektiğini söylüyorum. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Evde izlenim olan vatandaşlarımız da sağlık teşkilatımızın önerilerine mutlaka uysunlar." ifadesini kullandı.

"İl genelinde serviste yatan vatandaş sayımız 300 civarında." diyen Ayhan, "Dolayısıyla sürdürülebilir bir durumumuz var. Ay sonuna kadar, özellikle Kurban Bayramı yoğunluğunun devam edeceğini düşünmekteyiz. Ay sonunu atlattıktan sonra özellikle eylül ayından sonra daha da işi toparlayacağımızı buradan ifade edelim." dedi.

Kaynak: AA