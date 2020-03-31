Vali Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği yönündeki paylaşımlara tepki göstererek 80 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastanın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ilk ölümün gerçekleştiği yönündeki paylaşımlara tepki göstererek 80 yaşındaki kronik rahatsızlıkları olan hastanın, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ayhan, İl Genel Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekte bulunulması çağrısı yaptı.

Kampanya öncesinde Sivas'ta hayırseverlerin desteğiyle 20 bin koli gıda malzemesi yardımı topladıklarını aktaran Ayhan, imkanı olan vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.

Vefa İletişim Hattı'na Sivas'ta 12 bin çağrı geldiğini ve 4 bin vatandaşın gıda ihtiyacının karşılandığını dile getiren Ayhan, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü talebinin de giderildiğini ifade etti.

"Çifte telli oynayacak insanlar var"

Sivas'ta koronavirüsle ilgili kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bazı söylentilerin yer aldığını belirten Ayhan, "Bu konuda kamuoyunu yanıltan, tedirgin eden, sosyal infiale sebebiyet veren vatandaş olduğu zaman gerekli idari ve adli yaptırımları da başlattığımızın altını özellikle çizmek istiyorum." dedi.

Kamuoyunda "Sivas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti" şeklinde paylaşımların yer aldığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Emin olun bunlara cevap vermekten, bunları takip etmekten yorulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunlara itibar edilmemesini istiyorum. Adeta 'Sivas'ta ve ülkemizde Kovid-19'dan ölüm olsa da paylaşsak' diye düşüncede olan insanlar var. Kelkit Vadisi'nden 80 yaşında, kalp yetmezliği, KOAH, astım ve zatürre gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşımız Kovid-19 şüphesiyle geliyor ama kalp yetmezliğinden vefat ediyor. Bu şüpheyle gelindiği için onu getirenler ve onu yolculayanlar böyle bir vaka olduğuna dair algı oluşturmaktadırlar. O da olabilir yani ama inşallah olmaz. Kovid-19'dan ölüm olsun diye dua eden, beklentisi olan, çıktığı zaman da mutlu olacak, çifte telli oynayacak insanlar var. Lütfen ama lütfen bu zaman beraberlik, dayanışma, kardeşlik zamanı. Kimseden bir şey saklamak gibi derdimiz yok. Saklayınca paye de verilmiyor bize."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kurumlarla iş birliği içerisinde önlemler aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirterek, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek istedi.

Toplantıya katılanlar cep telefonlarından SMS göndererek kampanyaya destek oldu.

Kaynak: AA