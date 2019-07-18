Vali Ayhan'dan İHA'ya ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, İHA Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve İHA muhabirleri ile sohbet etti. İHA'nın Sivas bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi alan Ayhan, çalışanlara başarılar diledi. Ayhan ziyareti sırasında Sivas'ta devam eden, planlanan ve tamamlanan kamu yatırımları hakkında bilgiler verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA